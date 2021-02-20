Лямся — об игре Тарасова с «Куньлунем»: он сыграл ключевую роль. Ему нужен различный опыт

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги матча с «Куньлунем» (5:4).



«Мы понимали, что нам предстоит непростая встреча. «Куньлунь» — сложный соперник. После эмоционального матча с «Ак Барсом» был небольшой перерыв в один день. Мы смогли быстро забить четыре шайбы, но потом соперник смог ответить своими голами. Хорошо, что в третьем периоде сыграли хорошо и проявили характер.



Почему «Куньлунь» стал неудобным соперником? Я не знаю, очень трудно ответить.



Возможен ли такой матч в плей-офф? В хоккее возможно всё, но, надеюсь, в плей-офф мы будем играть надёжнее.



Почему отсутствовали Метсола и Жарков? Мы хотели дать отдохнуть Метсоле, сегодня должен был играть Тарасов. Жарков сможет принять участие в матче с рижским „Динамо“.



Как оцениваю игру Тарасова? Он хорошо сыграл. В первой половине встречи выручал команду, сыграл ключевую роль. При счёте 4:4 он также спас команду. Ему нужен различный опыт. Оцениваю его игру отлично», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил