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22-летний Хишир назначен капитаном «Нью-Джерси». Он сейчас самый молодой капитан в НХЛ

22-летний Хишир назначен капитаном «Нью-Джерси». Он сейчас самый молодой капитан в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Швейцарский нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир назначен капитаном клуба, сообщает официальный «твиттер» «дьяволов».

22-летний хоккеист стал 12-м капитаном в истории клуба.

В настоящее время Хишир — самый молодой капитан в НХЛ. В «Дэвилз» капитанскую нашивку раньше получал только Кирк Мюллер — в возрасте 21 года и 243 дней.

Швейцарец был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ в 2017 году под общим первым номером. Нападающий выступает за «Дэвилз» уже четвёртый год.

Хишир принял участие в 209 матчах Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 51 шайбу и отдал 84 результативные передачи, суммарно набрав 135 очков при показателе полезности «–6» и 62 минутах штрафного времени.

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