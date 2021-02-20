22-летний Хишир назначен капитаном «Нью-Джерси». Он сейчас самый молодой капитан в НХЛ
Швейцарский нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир назначен капитаном клуба, сообщает официальный «твиттер» «дьяволов».
22-летний хоккеист стал 12-м капитаном в истории клуба.
В настоящее время Хишир — самый молодой капитан в НХЛ. В «Дэвилз» капитанскую нашивку раньше получал только Кирк Мюллер — в возрасте 21 года и 243 дней.
Швейцарец был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ в 2017 году под общим первым номером. Нападающий выступает за «Дэвилз» уже четвёртый год.
Хишир принял участие в 209 матчах Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 51 шайбу и отдал 84 результативные передачи, суммарно набрав 135 очков при показателе полезности «–6» и 62 минутах штрафного времени.
Нико Хишир: не смог бы отказаться от капитанства в «Нью-Джерси», но я ещё многого не знаю
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