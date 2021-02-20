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Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 7-й минуте матча Максим Чудинов вывел омичей вперёд. На 34-й минуте Иван Чехович с передачи Энди Мили сравнял счёт, а на старте третьего периода Михаил Варнаков, реализовав численное большинство, забросил вторую шайбу нижегородцев. В середине периода Оливер Каски восстановил равенство. В овертайме победную шайбу забросил Клим Костин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это вторая подряд победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 25 февраля в Балашихе встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Торпедо» 23 февраля в Ярославле — с «Локомотивом».