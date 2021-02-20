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Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо»

Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в овертайме обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чудинов – 06:17' (5x5)   1:1 Чехович (Мили) – 33:52' (5x5)   2:1 Варнаков (Шенфельд) – 42:09' (5x4)   2:2 Каски (Найт) – 49:08' (5x3)   2:3 Костин (Бобков) – 64:19' (3x3)

На 7-й минуте матча Максим Чудинов вывел омичей вперёд. На 34-й минуте Иван Чехович с передачи Энди Мили сравнял счёт, а на старте третьего периода Михаил Варнаков, реализовав численное большинство, забросил вторую шайбу нижегородцев. В середине периода Оливер Каски восстановил равенство. В овертайме победную шайбу забросил Клим Костин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это вторая подряд победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 25 февраля в Балашихе встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Торпедо» 23 февраля в Ярославле — с «Локомотивом».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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