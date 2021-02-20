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Рижское «Динамо» обыграло ЦСКА и прервало серию из 10 поражений подряд

Рижское «Динамо» обыграло ЦСКА и прервало серию из 10 поражений подряд
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Р
Рига
0:1 Скарлетт (Скворцов, Ошениекс) – 29:38' (5x5)   0:2 Столяров (Букартс, Джериньш) – 30:44' (5x5)   0:3 Букартс (Скворцов) – 32:38' (5x5)   1:3 Коростелёв (Афанасьев) – 36:21' (5x4)   1:4 Индрашис – 59:59' (en)

В середине второго периода Рис Скарлетт вывел рижан вперёд. Через минуту и шесть секунд Геннадий Столяров увеличил преимущество, а спустя ещё две минуты Рихард Букартс довёл счёт до крупного. В конце периода Никита Коростелёв с передачи Егора Афанасьева отыграл одну шайбу, реализовав численное большинство. Точку в матче поставил Микс Индрашис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Череповце встретится с «Северсталью», а «Динамо» в Риге — с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 23 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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