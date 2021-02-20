Рижское «Динамо» обыграло ЦСКА и прервало серию из 10 поражений подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.
В середине второго периода Рис Скарлетт вывел рижан вперёд. Через минуту и шесть секунд Геннадий Столяров увеличил преимущество, а спустя ещё две минуты Рихард Букартс довёл счёт до крупного. В конце периода Никита Коростелёв с передачи Егора Афанасьева отыграл одну шайбу, реализовав численное большинство. Точку в матче поставил Микс Индрашис.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Череповце встретится с «Северсталью», а «Динамо» в Риге — с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 23 февраля.
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