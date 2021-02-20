Марьямяки — о матче с «Динамо»: когда забиваешь четыре шайбы, то должен выигрывать

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (4:5 ОТ).



«Сегодня нас подвела игра в конце периодов. Второй период был одним из лучших для нас в этом сезоне. Команда сыграла достаточно хорошо, но этого не хватило. Когда ты забиваешь четыре шайбы, то должен выигрывать. Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах», — приводит слова Марьямяки пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.