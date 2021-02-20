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«Локомотив» на последней минуте третьего периода вырвал победу у СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

В середине первого периода Йоонас Кемппайнен забросил шайбу в меньшинстве, очки за результативные передачи получили Евгений Кетов и Антон Белов. В середине второго игрового отрезка Рушан Рафиков с передачи Павла Красковского сравнял счёт. За 26 секунд до конца третьего периода Красковский забросил шайбу и принёс «Локомотиву» победу в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 22 февраля в Мытищах встретится с китайским «Куньлунем», а «Локомотив» 23 февраля в Ярославле — с нижегородским «Торпедо».