Хартли: «Авангард» идёт в плей-офф этой командой, никто из травмированных даже не катается

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:2 ОТ).



«Хорошая победа, за счёт характера. Мы здорово начали, прекрасный первый период, во втором «Торпедо» перехватило инициативу. За третий период могу только похвалить ребят, они старались, выкладывались, а в овертайме Костин подарил нам победу.



Готов ли «Авангард» к плей-офф? Если говорить о физической форме, то никаких сомнений нет. Мы очень трудолюбивая, работоспособная команда. При этом у нас много травмированных, они не катаются, но это часть игры, такое случается. Зато такие ребята, как Костин, Грицюк и Чинахов, сейчас учатся, примеряют на себя важные роли.



Буше пройдет повторный медицинский осмотр, но пока не могу сообщить никаких хороших новостей. Кто из травмированных сможет выйти к плей-офф? Сейчас никто из них даже не катается, поэтому, когда вернёмся домой, никто не будет с основой тренироваться. Мы идём к плей-офф той командой, которая есть, и идём неплохо. Понятно, потом ребята будут поправляться и нам предстоят тяжёлые решения. На сегодня играют все кто доступен. Стараемся сбалансировать игровое время, чтобы избежать новых травм. Но хочу отметить, что все прежние травмы были получены в игровых эпизодах, в этом некого винить.



Сохраняем фокус только на наших действиях, в таблице всё может измениться. Считаю, в обеих конференциях каждая команда может обыграть каждого. У нас ещё два матча регулярки, после этого будем готовиться к первому сопернику по плей-офф», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо»