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Немировски: «Торпедо» не забило «шесть на три», ребята не смогли договориться между собой

Немировски: «Торпедо» не забило «шесть на три», ребята не смогли договориться между собой
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Хороший матч, но «Авангард» в каких-то моментах лучше выглядел. Уступили, но ничего страшного, готовимся к выезду. Все видели, что Кочетков сегодня хорошо сыграл. Может ли он стать основным на плей-офф? Даже не буду отвечать на этот вопрос, не знаю. Джастин Клус нас устраивает, в следующем матче он будет играть.

В чём отличие от прошлой встречи, тоже проигранной — 2:3? Сегодня мы все три периода хорошо провели, в прошлом матче такого не было. Слабое большинство «пять на три»? Может быть, помешало ещё одно удаление у «Авангарда». Мы играли «шесть на три», и в такой расстановке ребята не смогли между собой договориться.

Гончарук сыграл грубо против вратаря в эпизоде с отменённой шайбой? Надо посмотреть видео, там чётко видно, что в Гончарука сыграл защитник, он толкнул его на вратаря. А Сергей — молодец, действовал правильно», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо»
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