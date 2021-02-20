Костин: оценю победу «Авангарда» на четвёрку. Могли сыграть лучше в обороне
Нападающий омского «Авангарда» Клим Костин прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Оценю победу на четвёрку по пятибалльной шкале. Могли сыграть лучше в обороне. Думаю, это всё из-за невынужденных удалений, их было очень много. Сейчас всё приближается к плей-офф. Это была хорошая репетиция перед кубковыми матчами. Не пришлось ли играть на обезболивающих после попадания шайбы? Да там не сильно попало, заморозили просто.
Чувствую ли большую ответственность из-за обилия травмированных форвардов в «Авангарде»? Просто играю так же, как играл раньше. Отрабатываю, стараюсь помочь команде», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Шайба Костина в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Торпедо»
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