Второй номер драфта-2020 Лафренье забил впервые с конца января
В эти минуты «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан — Арена» в столице США. Идёт третий период матча.
На 38-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «Рейнджерс» гости увеличили преимущество в счёте. Шайбу забросил Алексис Лафренье. У первого номера драфта 2020 года эта шайба стала всего лишь второй в нынешнем сезоне. Кроме того, это его второе очко в текущей «регулярке».
Лафренье проводит 16-й матч в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
К концу третьего периода счёт 3:1 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».
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