«Рейджерс» обыграл «Вашингтон». У Панарина и Бучневича — по две голевые передачи

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.

Героями матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, отдавшие по две результативные передачи, а также канадский форвард Райан Строум, набравший 2 (1+1) очка. Ещё по шайбе у «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Мика Зибанеджад.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил единственную шайбу «Кэпиталз» в матче и завершил матч с коэффициентом полезности "+1".