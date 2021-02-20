«Рейджерс» обыграл «Вашингтон». У Панарина и Бучневича — по две голевые передачи
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.
Героями матча стали российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, отдавшие по две результативные передачи, а также канадский форвард Райан Строум, набравший 2 (1+1) очка. Ещё по шайбе у «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, Алексис Лафренье и Мика Зибанеджад.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил единственную шайбу «Кэпиталз» в матче и завершил матч с коэффициентом полезности "+1".
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Панарин, Строум) – 14:57' (5x4) 0:2 Лафренье (Панарин, Битетто) – 37:44' (5x5) 0:3 Строум (Линдгрен, Бучневич) – 38:43' (5x5) 1:3 Орлов – 39:21' (5x5) 1:4 Зибанеджад (Бучневич) – 57:48' (4x5)
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