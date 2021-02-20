Бучневич «снял обезьяну со спины» Зибанеджада, когда тот забил гол
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.
На 58-й минуте матча при счёте 3:1 в пользу «Рейнджерс» шведский нападающий «Нью-Йорка» Мика Зибанеджад при игре в меньшинстве поймал в средней зоне шайбу, пробросил её мимо одного защитника и в борьбе со вторым бросил в сторону ворот. «Вашингтон» снял голкипера, поэтому Зибанеджад поразил пустые ворота.
После этого автор результативной передачи Павел Бучневич, празднуя с партнёрами, начал махать рукой так, будто смахивает обезьяну со спины Зибанеджада.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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