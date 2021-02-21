«Нырну в ледяную воду ради джерси». Фанаты приплыли к матчу НХЛ на озере Тахо на байдарках

В ночь с 20 на 21 февраля (по московскому времени) запланирован матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Он проходит на льду южного берега самого большого горного озера Северной Америки, расположенного на границе Калифорнии и Невады, — на озере Тахо.

Болельщики решили воспользоваться необычными условиями и приплыли к матчу на байдарках. Один из фанатов, которого запечатлели камеры, держал табличку с надписью «Нырну в ледяную воду ради джерси».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Сейчас в матче первый перерыв. «Колорадо» ведёт в счёте 1:0 благодаря шайбе Самуэля Жирара на 3-й минуте встречи.