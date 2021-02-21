Беттмэн — о переносе матча на озере Тахо: солнце всегда было нашим врагом

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги о переносе на более поздний срок стартовавшей встречи регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» на открытом воздухе у озера Тахо, которая была прервана из-за проблем со льдом.

«Мы играли в дождь, мы играли в снег. Солнце всегда было нашим врагом», — цитирует Беттмэна журналист Кевин Макгрэн в «Твиттере». Комиссар отметил, что это самые сложные погодные условия, с которыми НХЛ когда-либо сталкивалась во время более 30 игр на открытом воздухе. «Однако, даже несмотря на это игроки готовы были продолжить встречу, но игра перенесена из-за соображений безопасности» — добавил Беттмэн.

Напомним, что после 1-го периода в счёте вели хоккеисты «Колорадо» благодаря заброшенной шайбе Самуэля Жирара. По завершению игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникнувших из-за таяния площадки от солнца. По итогу было принято решение о переносе матча на воскресенье, начало — 8:00 мск.