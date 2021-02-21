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Матч «Колорадо» – «Вегас» на озере Тахо приостановили из-за растаявшего льда

Матч «Колорадо» – «Вегас» на озере Тахо приостановили из-за растаявшего льда
Хоккей / НХЛ 0

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс», ставший первой встрчей под открытым небом в 2021 году, приостановлен, сообщается на официальном сайте лиги.

Игра проходила на льду южного берега на озере Тахо, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада. Встреча была приостановлена после первого периода. Причиной стало солнце, из-за которого ухудшилось качество ледового покрытия, хоккеисты и судьи испытывали проблемы с катанием.

Счет после первого периода 1:0 в пользу «Колорадо». Матч будет доигран позже.

Отмечается, что запланированная игра НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз», которая также должна пройти на озере Тахо, начнется на 5,5 часов позже из-за погодных условий.

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