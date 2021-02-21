«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин сделал результативную передачу
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Крис Летанг (2) и Майк Мэтисон. Российский форвард Евгений Малкин за 13.14 на площадке сделал результативную передачу. У «Айлендерс» голы забили Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов отразил 15 бросков из 18.
Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби эта игра стала тысячной в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. В этой встрече хоккеист отметился двумя передачами.
Следующие матчи 24 и 26 февраля «Питтсбург» проведёт на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 23 февраля примут «Баффало Сэйбрз».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Летанг (Малкин, Кросби) – 32:35' (5x4) 1:1 Эберле (Бовиллье) – 35:28' (5x5) 1:2 Нельсон (Мейфилд) – 40:53' (5x5) 2:2 Мэтисон (Блюгерс, Лафферти) – 47:35' (5x5) 3:2 Летанг (Кросби, Гюнцель) – 53:34' (5x5)
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