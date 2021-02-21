«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин сделал результативную передачу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Крис Летанг (2) и Майк Мэтисон. Российский форвард Евгений Малкин за 13.14 на площадке сделал результативную передачу. У «Айлендерс» голы забили Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов отразил 15 бросков из 18.

Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби эта игра стала тысячной в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. В этой встрече хоккеист отметился двумя передачами.

Следующие матчи 24 и 26 февраля «Питтсбург» проведёт на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 23 февраля примут «Баффало Сэйбрз».