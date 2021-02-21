«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус», у Тренина и Григоренко по передаче
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Калле Йернкрок (2), Колтон Сиссонс и Филип Форсберг. Российский форвард Яков Тренин за 12.27 на площадке совершил один бросок по воротам и сделал одну результативную передачу.
У «Коламбуса» забили Бун Дженнер и Габриэль Карлссон. Нападающий Михаил Григоренко за 12.37 на льду отметился броском по воротам и ассистом. Защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 25.00, однако результативных действий не совершил.
Следующие матчи 24 и 26 февраля «Нэшвилл» проведёт на выезде с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты примет «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Йернкрок (Эллис) – 12:58' (5x4) 0:2 Сиссонс (Канин, Тренин) – 16:49' (5x5) 1:2 Дженнер (Харрингтон, Фолиньо) – 23:46' (4x5) 2:2 Карлссон (Бьёркстранд, Григоренко) – 25:28' (5x5) 2:3 Йернкрок – 40:16' (5x5) 2:4 Форсберг – 40:45' (5x5)
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