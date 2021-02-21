«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус», у Тренина и Григоренко по передаче

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Калле Йернкрок (2), Колтон Сиссонс и Филип Форсберг. Российский форвард Яков Тренин за 12.27 на площадке совершил один бросок по воротам и сделал одну результативную передачу.

У «Коламбуса» забили Бун Дженнер и Габриэль Карлссон. Нападающий Михаил Григоренко за 12.37 на льду отметился броском по воротам и ассистом. Защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 25.00, однако результативных действий не совершил.

Следующие матчи 24 и 26 февраля «Нэшвилл» проведёт на выезде с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты примет «Чикаго Блэкхоукс».