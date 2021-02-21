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«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис», «Аризона» уступила «Кингз»

«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис», «Аризона» уступила «Кингз»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эвандер Кейн, Логан Кутюр (2), Рудольф Балцерс и Патрик Марло. Российский защитник Николай Кныжов за 21.04 на льду заработал показатель полезности «+1». У «Сент-Луиса» голы забили Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Райан О'Райлли и Джордан Кайру.

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» одержал выездную победу над «Аризоной Койотс» со счётом 4:2.

В составе победителей голы забили Алекс Иафалло (2), Тревор Мур и Габриэль Виларди. У «Аризоны» заброшенными шайбами отметились Дерик Брассар и Фил Кессел. Российский защитник Илья Любушкин за 13.12 на площадке заработал показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн (Лабанк) – 07:24' (5x5)   0:2 Кутюр (Лабанк) – 10:10' (5x5)   0:3 Балцерс (Гертл) – 23:48' (5x5)   1:3 Шенн (Кайру, Хоффман) – 24:45' (5x5)   1:4 Марло (Кейн) – 28:18' (5x5)   2:4 Сэнфорд (Крюг, Шенн) – 28:37' (5x5)   3:4 О'Райлли (Хоффман, Кайру) – 35:30' (5x5)   4:4 Кайру (Перрон, О'Райлли) – 38:41' (5x5)   4:5 Кутюр – 51:51' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Кемпе, Копитар) – 24:37' (5x4)   1:1 Брассар (Экман-Ларссон, Кессел) – 31:48' (5x4)   1:2 Мур (Андерсон, Даути) – 40:52' (4x5)   2:2 Кессел (Истерли, Экман-Ларссон) – 49:41' (5x4)   2:3 Виларди (Картер, Даути) – 52:52' (5x5)   2:4 Иафалло (Копитар) – 59:47' (en)
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