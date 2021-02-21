«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис», «Аризона» уступила «Кингз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:4.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эвандер Кейн, Логан Кутюр (2), Рудольф Балцерс и Патрик Марло. Российский защитник Николай Кныжов за 21.04 на льду заработал показатель полезности «+1». У «Сент-Луиса» голы забили Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд, Райан О'Райлли и Джордан Кайру.
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» одержал выездную победу над «Аризоной Койотс» со счётом 4:2.
В составе победителей голы забили Алекс Иафалло (2), Тревор Мур и Габриэль Виларди. У «Аризоны» заброшенными шайбами отметились Дерик Брассар и Фил Кессел. Российский защитник Илья Любушкин за 13.12 на площадке заработал показатель полезности «-1».
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