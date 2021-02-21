Александр Овечкин поздравил Сидни Кросби с 1000-м матчем в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1000-м матчем в НХЛ, который канадский форвард провёл во встрече регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).
«Привет, Сид. Поздравляю тебя с 1000-м матчем. Это серьёзное число. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Сидни стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру защищал цвета «пингвинов», 1278 (468+810) очков. Канадский форвард стал восьмым игроком НХЛ по количеству очков, набранных за 1000 матчей со старта карьеры в лиге. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2265.
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