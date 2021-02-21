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Член Тройного золотого клуба Бэбкок стал главным тренером команды университета Саскачеван

Член Тройного золотого клуба Бэбкок стал главным тренером команды университета Саскачеван
Хоккей / Прочие турниры 0

Канадский специалист Майк Бэбкок назначен на пост главного тренера команды университета Саскачеван, сообщается на официальном сайте команды.

Последним клубом 57-летнего канадца был «Торонто Мэйпл Лифс», откуда он был уволен в ноябре 2019 года. За свою тренерскую карьеру в НХЛ Бэбкок также тренировал «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз».

Напомним, что канадский тренер является единственным в истории хоккейным наставником — членом Тройного золотого клуба, который в качестве главного тренера приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт» в 2008 году). Также в 2016 году Бэбкок привёл сборную Канады к победе на Кубке мира.

Майк Бэбкок будет работать аналитиком на NBC Sports в предстоящем сезоне НХЛ
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