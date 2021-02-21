Член Тройного золотого клуба Бэбкок стал главным тренером команды университета Саскачеван

Канадский специалист Майк Бэбкок назначен на пост главного тренера команды университета Саскачеван, сообщается на официальном сайте команды.



Последним клубом 57-летнего канадца был «Торонто Мэйпл Лифс», откуда он был уволен в ноябре 2019 года. За свою тренерскую карьеру в НХЛ Бэбкок также тренировал «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз».

Напомним, что канадский тренер является единственным в истории хоккейным наставником — членом Тройного золотого клуба, который в качестве главного тренера приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт» в 2008 году). Также в 2016 году Бэбкок привёл сборную Канады к победе на Кубке мира.