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«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова два ассиста

«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова два ассиста
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матс Цуккарелло, Кевин Фиала (2), Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 16.45 на площадке сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». Теперь на счету 23-летнего россиянина 11 (3+7) очков в дебютном сезоне НХЛ.

В составе «Дакс» единственный гол забил Дэвид Бэкес. Ему ассистировали Джош Махура и Кевин Шаттенкирк. Это поражение стало для «Анахайма» третьим подряд.

Следующий матч 23 февраля «Миннесота» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» 23 и 25 февраля сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 15:07' (5x5)   0:2 Фиала – 16:17' (5x5)   0:3 Фиала (Гринвей, Дамба) – 23:00' (5x4)   1:3 Бэкес (Махура, Шаттенкирк) – 36:29' (5x5)   1:4 Раск (Капризов, Цуккарелло) – 45:45' (5x5)   1:5 Эрикссон Эк (Хартман, Фиала) – 54:26' (5x5)
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