«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова два ассиста

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матс Цуккарелло, Кевин Фиала (2), Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 16.45 на площадке сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». Теперь на счету 23-летнего россиянина 11 (3+7) очков в дебютном сезоне НХЛ.

В составе «Дакс» единственный гол забил Дэвид Бэкес. Ему ассистировали Джош Махура и Кевин Шаттенкирк. Это поражение стало для «Анахайма» третьим подряд.

Следующий матч 23 февраля «Миннесота» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» 23 и 25 февраля сыграет с «Аризоной Койотс».