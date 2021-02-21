Полное видео торжественной церемонии, посвящённой 1000-му матчу Сидни Кросби в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.

Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби это встреча стала 1000-й в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру защищал цвета «пингвинов», 1278 (468+810) очков. Перед матчем прошла длительная церемония в честь достижения Кросби.

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Канадский форвард стал восьмым игроком НХЛ по количеству очков, набранных за 1000 матчей со старта карьеры в лиге. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2265.