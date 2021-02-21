Жена Малкина — о слезах Кросби во время церемонии: это было очень трогательно, тоже реву

Известная телеведущая Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделилась эмоциями от церемонии в честь капитана американской команды Сидни Кросби, который провёл 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Во время торжественной церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) канадский форвард не смог сдержать слёз.

«Сегодня Кросби проводит 1000-й матч! Поздравляем с этой вехой и уже в предвкушении новых побед!.. На видео — Сида чествуют перед началом матча, буквально несколько минут назад… Это было очень трогательно, тоже реву», — написала Кастерова в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Анны Кастеровой.