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«Колорадо» обыграл «Вегас» на озере Тахо. Начало и конец встречи разделили 10,5 часа

«Колорадо» обыграл «Вегас» на озере Тахо. Начало и конец встречи разделили 10,5 часа
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» переиграл «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Джареда Беднара.

Матч войдёт в историю НХЛ как один из самых продолжительных в истории лиги. Встреча, проводившаяся на открытом катке «Эджвуж Тахо Резорт» у озера Тахо, началась 21 февраля в 23:12 мск. В первом периоде счёт открыл защитник «лавин» Самуэль Жирар. По завершении игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникнувших из-за таяния площадки от солнца. В итоге было принято решение отложить проведение оставшихся двух периодов на вечер, 8:00 мск (22 февраля).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 08:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Жирар (Маккиннон, Рантанен) – 02:58' (5x5)   1:1 Мартинес (Маршессо, Пьетранджело) – 27:37' (5x5)   2:1 Маккиннон (Тэйвз) – 31:18' (5x5)   3:1 Тэйвз (Маккиннон, Рантанен) – 53:11' (5x5)   3:2 Так (Уайтклауд) – 54:25' (5x5)

В ходе доигровки встречи защитник «Вегаса» Алек Мартинес восстановил равновесие, но через четыре минуты капитан «Колорадо» Натан Маккиннон вновь вывел «лавин» вперёд. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Девона Тэйвза точным броском ответил Алекс Так. В оставшееся время счёт на табло не изменился. В 09:49 мск матч был завершён. Таким образом, начало и конец встречи в общей сложности разделили 10,5 часа.

Игра на открытом воздухе между «Колорадо» и «Вегасом» перенесена из-за проблем со льдом
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