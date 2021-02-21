«Колорадо» обыграл «Вегас» на озере Тахо. Начало и конец встречи разделили 10,5 часа

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» переиграл «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Джареда Беднара.

Матч войдёт в историю НХЛ как один из самых продолжительных в истории лиги. Встреча, проводившаяся на открытом катке «Эджвуж Тахо Резорт» у озера Тахо, началась 21 февраля в 23:12 мск. В первом периоде счёт открыл защитник «лавин» Самуэль Жирар. По завершении игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникнувших из-за таяния площадки от солнца. В итоге было принято решение отложить проведение оставшихся двух периодов на вечер, 8:00 мск (22 февраля).

В ходе доигровки встречи защитник «Вегаса» Алек Мартинес восстановил равновесие, но через четыре минуты капитан «Колорадо» Натан Маккиннон вновь вывел «лавин» вперёд. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Девона Тэйвза точным броском ответил Алекс Так. В оставшееся время счёт на табло не изменился. В 09:49 мск матч был завершён. Таким образом, начало и конец встречи в общей сложности разделили 10,5 часа.