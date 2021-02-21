«О боже». Реакция Пьетранджело на Маккиннона, набирающего скорость перед голом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Джареда Беднара.
Одним из самых красивых моментов матча стал гол нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона. Канадский форвард продемонстрировал весь масштаб мастерства – отобрал шайбу у Марка Стоуна, сделал вираж по своей зоне, набрал скорость, пролетел мимо Алекса Пьетранджело и послал шайбу в дальний угол. Защитник Пьетранджело проводил матч с включённым микрофоном. «О боже», — вырвалось у Пьетранджело, когда Маккиннон завладел шайбой и стремительно покатил в его сторону. «И что тут можно было поделать?» — восхитился защитник, вернувшись на скамейку после пропущенной шайбы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» #NHLOutdoorsAfterDark on NBC.
- 21 февраля 2021
-
11:00
-
10:36
-
10:32
-
10:05
-
09:50
-
09:15
-
09:01
-
08:55
-
08:25
-
08:04
-
07:48
-
07:41
-
07:37
-
07:31
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:28
-
06:19
-
06:07
-
05:53
-
05:44
-
03:37
-
02:43
-
01:37
-
01:23
-
00:03
- 20 февраля 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:06
-
23:02
-
22:57
-
22:53
-
22:42
-
22:26