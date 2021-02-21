«О боже». Реакция Пьетранджело на Маккиннона, набирающего скорость перед голом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Джареда Беднара.

Одним из самых красивых моментов матча стал гол нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона. Канадский форвард продемонстрировал весь масштаб мастерства – отобрал шайбу у Марка Стоуна, сделал вираж по своей зоне, набрал скорость, пролетел мимо Алекса Пьетранджело и послал шайбу в дальний угол. Защитник Пьетранджело проводил матч с включённым микрофоном. «О боже», — вырвалось у Пьетранджело, когда Маккиннон завладел шайбой и стремительно покатил в его сторону. «И что тут можно было поделать?» — восхитился защитник, вернувшись на скамейку после пропущенной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» #NHLOutdoorsAfterDark on NBC.