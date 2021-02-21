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«О боже». Реакция Пьетранджело на Маккиннона, набирающего скорость перед голом

«О боже». Реакция Пьетранджело на Маккиннона, набирающего скорость перед голом
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Джареда Беднара.

Одним из самых красивых моментов матча стал гол нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона. Канадский форвард продемонстрировал весь масштаб мастерства – отобрал шайбу у Марка Стоуна, сделал вираж по своей зоне, набрал скорость, пролетел мимо Алекса Пьетранджело и послал шайбу в дальний угол. Защитник Пьетранджело проводил матч с включённым микрофоном. «О боже», — вырвалось у Пьетранджело, когда Маккиннон завладел шайбой и стремительно покатил в его сторону. «И что тут можно было поделать?» — восхитился защитник, вернувшись на скамейку после пропущенной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» #NHLOutdoorsAfterDark on NBC.

«Колорадо» обыграл «Вегас» на озере Тахо. Начало и конец встречи разделили 10,5 часа
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