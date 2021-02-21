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Мэттью Ткачук — об 1:7 в «Битве за Альберту»: будем называть вещи своими именами — отстой

Мэттью Ткачук — об 1:7 в «Битве за Альберту»: будем называть вещи своими именами — отстой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:7). Принципиальное противостояние двух канадских команд вошло в историю лиги под названием «Битва за Альберту».

«Дерьмо. Отстой. Давайте называть вещи своими именами. Один из худших матчей за всё время, что нахожусь в «Калгари». С первых минут «Эдмонтон» забрал инициативу, а у нас всё пошло прахом. Ужасно обидно за наших вратарей, мы бросили их в одиночестве. Они приходят каждый день на тренировки и сражаются за нас. Если бы не голкиперы, кто знает, где бы сейчас находился «Калгари». Вероятнее всего, очень близко ко дну», — приводят слова Ткачука североамериканские журналисты.

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