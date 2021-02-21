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Капитан «Детройта» Дилан Ларкин отреагировал на уход из жизни Сергея Чекмарёва

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин отреагировал на уход из жизни Сергея Чекмарёва
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался по поводу смерти массажиста команды Сергея Чекмарёва.

«Для всех нас последние 24 часа были очень-очень трудными. Сначала был непростой матч, что случается довольно часто, а потом мы узнали, что потеряли друга. И я, и другие ребята очень старались сегодня прийти на арену с тем же энтузиазмом, который каждый день был у него», – цитирует Ларкина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Чекмарёва в «Детройте» называли Чикой (Cheeka). Специалист работал в «Ред Уингз» с 1998 года. С ним американский клуб выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В сборной СССР Чекмарёв работал массажистом с 1982 года. При нём советские хоккеисты трижды побеждали на Олимпийских играх (1984, 1988, 1992). Чекмарёв также работал с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано», ЦСКА и сборной России. Знаменитый массажист ушёл из жизни в ночь на 20 февраля 2021 года, ему было 65 лет.

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