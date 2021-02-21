Капитан «Детройта» Дилан Ларкин отреагировал на уход из жизни Сергея Чекмарёва

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался по поводу смерти массажиста команды Сергея Чекмарёва.

«Для всех нас последние 24 часа были очень-очень трудными. Сначала был непростой матч, что случается довольно часто, а потом мы узнали, что потеряли друга. И я, и другие ребята очень старались сегодня прийти на арену с тем же энтузиазмом, который каждый день был у него», – цитирует Ларкина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Чекмарёва в «Детройте» называли Чикой (Cheeka). Специалист работал в «Ред Уингз» с 1998 года. С ним американский клуб выиграл два Кубка Стэнли (2002, 2008). В сборной СССР Чекмарёв работал массажистом с 1982 года. При нём советские хоккеисты трижды побеждали на Олимпийских играх (1984, 1988, 1992). Чекмарёв также работал с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано», ЦСКА и сборной России. Знаменитый массажист ушёл из жизни в ночь на 20 февраля 2021 года, ему было 65 лет.