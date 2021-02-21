Полтапов: ЦСКА не хватило опыта. Проседали и не выполняли тренерскую установку

Нападающий системы ЦСКА Прохор Полтапов после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:4) поделился эмоциями от дебюта в лиге.
«Тяжёлый матч. Было видно, что у ЦСКА состав моложе. Бывало, мы где-то «проседали», не выполняли тренерскую установку. Хотелось бы победить в дебюте, но не сложилось. Несмотря на поражение, дебют в КХЛ полностью совпал с тем, о чем всегда мечтал, это полностью совпало с ожиданиями. Атмосфера большого матча сказывалась. Сначала чувствовалось волнение, но после первых смен я с ним справился. На трибунах меня поддерживали сестра и мама, возможно, кто-то ещё видел меня по телевизору.
Думаю, в первую очередь не хватило опыта. Кроме того, до матча мы провели всего одну полноценную тренировку и одну получасовую раскатку. Взаимодействие в сочетании не успели до конца наладить», — цитирует Полтапова пресс-служба МХЛ.
- 21 февраля 2021
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