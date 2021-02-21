Карандин — о возрождении «Адмирала»: огорчает, что могут всплыть нехоккейные люди

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о выступлении «Куньлунь Ред Стар» в этом сезоне КХЛ и планах возрождения «Адмирала».
«Знаю, к моим словам внимательно относятся в Приморье, буду аккуратен. Огорчает, что, судя по некоторым новостям, в «Адмирале» могут всплыть нехоккейные люди. Возрождение клуба КХЛ – крайне сложная задача. Старые добрые знакомые ее не потянут – только профессионалы.
Выступление «Куньлуня»? Последнее место клуба на Востоке о многом говорит, хотя, в отличие от «Амура» и «Сибири», команда практически не летала. Вчера «Куньлунь» отыгрался в Уфе с 0:4, но в концовке пропустил пятую шайбу – и всё обернулось пшиком. В этом во многом тренерская недоработка. И в этом печальный символ выступления китайского клуба в нынешнем сезоне», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
- 21 февраля 2021
-
15:55
-
15:25
-
14:45
-
14:04
-
13:45
-
13:11
-
12:49
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:32
-
10:05
-
09:50
-
09:15
-
09:01
-
08:55
-
08:25
-
08:04
-
07:48
-
07:41
-
07:37
-
07:31
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:28
-
06:19
-
06:07
-
05:53
-
05:44
-
03:37
-
02:43