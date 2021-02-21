Карандин — о возрождении «Адмирала»: огорчает, что могут всплыть нехоккейные люди

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о выступлении «Куньлунь Ред Стар» в этом сезоне КХЛ и планах возрождения «Адмирала».

«Знаю, к моим словам внимательно относятся в Приморье, буду аккуратен. Огорчает, что, судя по некоторым новостям, в «Адмирале» могут всплыть нехоккейные люди. Возрождение клуба КХЛ – крайне сложная задача. Старые добрые знакомые ее не потянут – только профессионалы.

Выступление «Куньлуня»? Последнее место клуба на Востоке о многом говорит, хотя, в отличие от «Амура» и «Сибири», команда практически не летала. Вчера «Куньлунь» отыгрался в Уфе с 0:4, но в концовке пропустил пятую шайбу – и всё обернулось пшиком. В этом во многом тренерская недоработка. И в этом печальный символ выступления китайского клуба в нынешнем сезоне», – цитирует Карандина Russia-Hockey.