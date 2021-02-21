Волк из московского «Динамо» признан лучшим талисманом КХЛ в сезоне-2020/2021

Волк из московского «Динамо» признан лучшим талисманом Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2020/2021, сообщается на официальном сайте организации.

Талисманы всех клубов КХЛ столкнулись в онлайн-противостоянии, демонстрируя свои способности в различных дисциплинах. Волк в итоге стал победителем «Талисмании», опередив в финале Белого медведя из челябинского «Трактора».

«На первом этапе талисманам предложили испытать их физическую подготовку, но не просто так, а с применением одного из своих важнейших качеств – пока специальный трекер-браслет считал сожжённые калории во время нагрузок, хоккейные любимчики гадали, как сделать более артистичным следующий заход к предложенным спортивным снарядам.

Второй этап стал конкурсом по игре на воображаемой гитаре – вот только вместо инструмента талисманам предложили использовать более привычный им инвентарь – хоккейные клюшки. И началось веселье: участники состязания стали чуть ли не Джими Хендриксами, имитируя игру в различных ситуациях – стоя на раскалённых углях, кружась, подражая лунной походке. Из этого раунда путёвку в финал получили лишь четверо: Гладиатор («Спартак»), Белый медведь («Трактор»), Волк (московское «Динамо») и Барсик («Барыс»).

Финальным испытанием для фантастической четвёрки талисманов стал художественный конкурс: участникам было необходимо изобразить на холсте слова или словосочетания, указанные на специальных карточках, а членам жюри – отгадать нарисованное. Загвоздка оказалась в том, что на каждый рисунок талисманам отвели ровно по пять секунд. Не спасла даже отговорка, что у некоторых из конкурсантов – лапки, ведь правила одинаковы для всех. В суперфинал прошли двое счастливчиков, чьё количество угаданных изображений оказалось наибольшим – Волк из столичного «Динамо» и Белый медведь из челябинского «Трактора».

В суперфинальной битве, где всё и должно было решиться, участникам необходимо было отгадать реальные ответы хоккеистов на вопросы, заданные им когда-либо журналистами. Абсолютную, «сухую» победу в этом состязании одержал динамовский Волк, который получил титул лучшего талисмана КХЛ и специальный шеврон на джерси, с которым продолжит развлекать болельщиков на матчах своей команды.

Кроме того, в ходе шоу были подведены итоги дистанционных этапов «Талисмании КХЛ» – танцевального и буллитного конкурсов. Лучшим буллитёром единогласно был избран Снеговик из «Сибири», который мастерски исполнил штрафной бросок. Постойте-ка, ведь где-то мы уже видели такой буллит! Да, у Владимира Тарасенко на Матче звёзд КХЛ 2012», — сказано в статье на сайте КХЛ.