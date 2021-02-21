Ландеског — о матче на озере Тахо: это память для нас на всю жизнь. Особенный момент

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2) поделился ощущениями от встречи.

«Ещё днем говорил, что игроки «Колорадо» были готовы продолжить матч. Солнце было слишком ярким и портило качество льда. Но всё равно мы были готовы играть. Понимали, что люди со всего мира смотрели матч. Наши семьи, родные и друзья включили телевизор, чтобы посмотреть этот хоккей. И тут всё переносится… Но хорошо, что вечером мы продолжили матч и смогли его доиграть. В целом мы показали интересную игру и получили уникальный опыт. Виды тут восхитительные. И это память на всю жизнь. Особенный момент.

Маккиннон? Нэйт забил очень красивый гол, пробежав всю площадку. Использовал отличную скорость, ушел от защитников. Не представляю, как трудно защитникам играть против такого форварда. Да и бросок у Маккиннона получился потрясающим. Это очень важный гол», — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ на русском языке.

Матч войдёт в историю НХЛ как один из самых продолжительных в истории лиги. Встреча, проводившаяся на открытом катке «Эджвуж Тахо Резорт» у озера Тахо, началась 21 февраля в 23:12 мск. В первом периоде счёт открыл защитник «лавин» Самуэль Жирар. По завершении игрового отрезка встреча была прервана почти на 70 минут из-за проблем со льдом, возникших из-за таяния площадки от солнца. В итоге было принято решение отложить проведение оставшихся двух периодов на вечер (8:00 мск 22 февраля).