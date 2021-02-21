ХК «Сочи» дважды сравнял счёт на последней минуте 3-го периода матча с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

За 43 секунды до конца третьего периода форвард «Сочи» Игорь Руденков смог сравнять счёт, но через 20 секунд Алексей Макеев вновь вывел «Автомобилист» вперёд, оформив дубль. За секунду до сирены Иван Мищенко перевёл игру в овертайм.

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Это четвёртое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится со столичным «Динамо», а «Сочи» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 23 февраля.