Заварухин — о 5:1 с «Барысом»: игра шла до гола, и этот гол забила «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).
«Игра сегодня шла до гола, и этот гол забили мы. Дальше сыграли на контратаках. Их было много, мы забивали. Антон сегодня неплохо отыграл, помог нам. Понравилось движение команды. Был драйв у нашего коллектива сегодня, мы играли с азартом, большим желанием и борьбой», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Владислав Ушенин, он оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Никита Шашков. Голкипер гостей Антон Красоткин отразил 28 бросков.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 23 февраля.
- 21 февраля 2021
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