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39-летний Крэйг Андерсон впервые проведёт матч в стартовом составе «Вашингтона»

39-летний Крэйг Андерсон впервые проведёт матч в стартовом составе «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Крэйг Андерсон будет основным вратарём во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба столичного клуба в «Твиттере». 39-летний американец впервые выйдет в стартовом составе «Кэпиталз».

Последние 10 сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но в межсезонье канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт. Ранее он также выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ в 649 матчах одержал 289 побед.

Напомним, «Вашингтон» в межсезонье подписал однолетний контракт с Хенриком Лундквистом, который был вынужден приостановить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» состоится сегодня, 21 февраля, в столице США. Начало встречи — в 22:00 мск.

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