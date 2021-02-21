39-летний Крэйг Андерсон впервые проведёт матч в стартовом составе «Вашингтона»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Крэйг Андерсон будет основным вратарём во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба столичного клуба в «Твиттере». 39-летний американец впервые выйдет в стартовом составе «Кэпиталз».
Последние 10 сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но в межсезонье канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт. Ранее он также выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ в 649 матчах одержал 289 побед.
Напомним, «Вашингтон» в межсезонье подписал однолетний контракт с Хенриком Лундквистом, который был вынужден приостановить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» состоится сегодня, 21 февраля, в столице США. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 21 февраля 2021
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00
-
16:14
-
15:55
-
15:25
-
14:45
-
14:04
-
13:45
-
13:11
-
12:49
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:32
-
10:05
-
09:50
-
09:15
-
09:01
-
08:55
-
08:25
-
08:04
-
07:48