«Это определённо будет весело». Картер Харт — о матче с «Бостоном» на открытом воздухе

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который пройдёт на озере Тахо.
«Это будет моя первая игра на открытом воздухе в матче НХЛ, но вообще у меня есть небольшой опыт игры под открытым небом. Мы все с нетерпением ждём матча, это определённо будет весело. Конечно, сама игра будет немного другой, но при этом действительно захватывающей. Это будет интересно как для фанатов, которые будут следить за игрой, так и для нас.
«Бостон» – тяжёлый соперник. Их первая тройка обладает высочайшим мастерством. Но мы хотим бороться с ними и попытаться лишить их возможностей забить гол, ограничить их шансы. Нам просто необходимо лучше них выполнить свою работу», – цитирует Харта официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 21 февраля 2021
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