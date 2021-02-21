Леонид Тамбиев вернулся на пост главного тренера «Сарыарки»

Карагандинская «Сарыарка» объявила о назначении на пост главного тренера Леонида Тамбиева, сообщается пресс-служба казахстанского клуба в «Инстаграме». Ранее 50-летний специалист покинул новокузнецкий «Металлург» по семейным обстоятельствам.

Леонид Тамбиев – воспитанник рижского хоккея. В сезоне-2019/2020 он уже являлся главным тренером «Сарыарки». По итогам регулярного чемпионата Высшей лиги карагандинский клуб занял пятое место в конференции «2». В розыгрыше Кубка Петрова «Сарыарка» уступила в 1/8 финала «СКА-Неве» (2:4).

Весной 2020 года Тамбиев достиг договорённости о подписании контракта с клубом КХЛ из Владивостока. Однако 1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит предстоящий сезон. Также в межсезонье специалист назывался в качестве кандидата на пост наставника ещё одного клуба КХЛ – рижского «Динамо».