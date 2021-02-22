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Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0
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В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на льду «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».

Гости удачно начали встречу. Благодаря шайбе Андреса Юнссона «Дэвилз» выиграли первый период — 1:0. Во второй двадцатиминутке «Нью-Джерси» повёл уже с разницей в две шайбы, на 24-й минуте отличился Хьюз. Но через 10 минут хозяева усилиями Ти Джея Оши отыграли одну шайбу.

В третьем периоде счёт долгое время не менялся. Лишь на 49-й минуте «Вашингтон» восстановил равновесие, отличился Джон Карлсон. Ещё через две минуты тот же Оши оформил дубль, ему ассистировали Эллер и Кузнецов — 3:2. На 57-й минуте «Вашингтон» забросил четвёртую шайбу. В большинстве отличился Александр Овечкин.

Тем не менее, «Дэвилз» не сдавались и, сняв вратаря, сумели отыграть одну шайбу. За 11 секунд до сирены гол на свой счёт записал Никита Гусев. Итог — победа «Вашингтона» со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Юнссон (Палмьери, Заха) – 09:35' (5x4)   0:2 Хьюз (Юнссон, Палмьери) – 23:55' (5x5)   1:2 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 33:38' (5x4)   2:2 Карлсон (Диллон, Врана) – 49:16' (5x5)   3:2 Оши (Кузнецов, Эллер) – 51:53' (5x4)   4:2 Овечкин (Оши, Бекстрём) – 56:56' (5x4)   4:3 Гусев (Сиверсон) – 59:49' (6x5)
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