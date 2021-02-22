Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на льду «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».

Гости удачно начали встречу. Благодаря шайбе Андреса Юнссона «Дэвилз» выиграли первый период — 1:0. Во второй двадцатиминутке «Нью-Джерси» повёл уже с разницей в две шайбы, на 24-й минуте отличился Хьюз. Но через 10 минут хозяева усилиями Ти Джея Оши отыграли одну шайбу.

В третьем периоде счёт долгое время не менялся. Лишь на 49-й минуте «Вашингтон» восстановил равновесие, отличился Джон Карлсон. Ещё через две минуты тот же Оши оформил дубль, ему ассистировали Эллер и Кузнецов — 3:2. На 57-й минуте «Вашингтон» забросил четвёртую шайбу. В большинстве отличился Александр Овечкин.

Тем не менее, «Дэвилз» не сдавались и, сняв вратаря, сумели отыграть одну шайбу. За 11 секунд до сирены гол на свой счёт записал Никита Гусев. Итог — победа «Вашингтона» со счётом 4:3.

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