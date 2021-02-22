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Харт побил рекорд Варламова, став самым молодым голкипером НХЛ в матчах под открытым небом

Харт побил рекорд Варламова, став самым молодым голкипером НХЛ в матчах под открытым небом
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит под открытым небом на озере Тахо.

На момент написания новости счёт в матче 6:2 в пользу «Бостона». Ворота «Филадельфии» защищает Картер Харт. Он стал самым молодым голкипером в истории НХЛ в матчах под открытым небом. На момент проведения матча ему исполнилось 22 года и 192 дня. Прежнее достижение принадлежало российскому голкиперу Семёну Варламову, который в 2011 году в составе «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в «Зимней классике» в возрасте 22 лет и 249 дней.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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