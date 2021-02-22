Александр Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. В этом матче Овечкин забил гол.
«Я думаю, что вышло хорошо, когда мы забили гол в большинстве. Это было очень важно для нас, это как бы придало нам импульс. Как видите, в третьем периоде мы играли умно и ждали своего шанса, а когда в нашей команде есть Оши, он каждый раз горячий», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин по итогам матча с «Нью-Джерси» приблизился к рекордсменам НХЛ по количеству шайб заброшенных в большинстве. На счету россиянина их стало 262, по этому показателю он занимает 3-е место в лиге.
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