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Оши — о своей второй шайбе в ворота «Дэвилз»: Кузнецов отлично сыграл у борта

Оши — о своей второй шайбе в ворота «Дэвилз»: Кузнецов отлично сыграл у борта
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился впечатлениями от встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), а также прокомментировал свой дубль. Форвард не забрасывал в течение девяти матчей.

«Это здорово — оформить дубль. Мои шайбы получились разными. Мы входили в зону, чтобы забивать, плеймейкеры сыграли важную роль. Сначала Джон Карлсон нанёс хороший бросок, попав прямо в мою клюшку. Мне почти не пришлось её двигать. А затем Евгений Кузнецов отлично сыграл у борта. Так что приятно вернуться на правильный путь", — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Вашингтоне (округ Колумбия, США) на льду «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Итог — победа «Кэпс» со счётом 4:3.

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