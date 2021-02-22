Баттон: Макдэвид и Мэттьюс — это словно Гретцки и Лемье, они поборются за «Харт Трофи»

Известный канадский обозреватель Крэйг Баттон прокомментировал игру лучшего бомбардира сезона Коннора Макдэвида и лучшего снайпера Остона Мэттьюса.



«Мэттьюс и Макдэвид — это великолепное сольное противостояние двух отличных игроков, за которыми приятно наблюдать. Макдэвид словно говорит: «Что ты там сотворил, Остон? Я сделаю это лучше». В Северном дивизионе есть два лучших хоккеиста, которые делают игру увлекательной. Для меня это словно Гретцки и Лемье, два канадца-лидера, которые будут спорить за «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту сезона», — сказал Баттон в эфире TSN.



На счету Мэттьюса 18 голов в 18 матчах сезона, Макдэвид в 20 матчах регулярного чемпионата набрал 37 (12+25) очков.