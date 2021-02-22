Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Баттон: Макдэвид и Мэттьюс — это словно Гретцки и Лемье, они поборются за «Харт Трофи»

Баттон: Макдэвид и Мэттьюс — это словно Гретцки и Лемье, они поборются за «Харт Трофи»
Хоккей / НХЛ 0

Известный канадский обозреватель Крэйг Баттон прокомментировал игру лучшего бомбардира сезона Коннора Макдэвида и лучшего снайпера Остона Мэттьюса.

«Мэттьюс и Макдэвид — это великолепное сольное противостояние двух отличных игроков, за которыми приятно наблюдать. Макдэвид словно говорит: «Что ты там сотворил, Остон? Я сделаю это лучше». В Северном дивизионе есть два лучших хоккеиста, которые делают игру увлекательной. Для меня это словно Гретцки и Лемье, два канадца-лидера, которые будут спорить за «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту сезона», — сказал Баттон в эфире TSN.

На счету Мэттьюса 18 голов в 18 матчах сезона, Макдэвид в 20 матчах регулярного чемпионата набрал 37 (12+25) очков.

Мэттьюс набрал очки в 16 матчах кряду. Это третий результат в истории «Торонто»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021