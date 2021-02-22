Баттон: Макдэвид и Мэттьюс — это словно Гретцки и Лемье, они поборются за «Харт Трофи»
Известный канадский обозреватель Крэйг Баттон прокомментировал игру лучшего бомбардира сезона Коннора Макдэвида и лучшего снайпера Остона Мэттьюса.
«Мэттьюс и Макдэвид — это великолепное сольное противостояние двух отличных игроков, за которыми приятно наблюдать. Макдэвид словно говорит: «Что ты там сотворил, Остон? Я сделаю это лучше». В Северном дивизионе есть два лучших хоккеиста, которые делают игру увлекательной. Для меня это словно Гретцки и Лемье, два канадца-лидера, которые будут спорить за «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту сезона», — сказал Баттон в эфире TSN.
На счету Мэттьюса 18 голов в 18 матчах сезона, Макдэвид в 20 матчах регулярного чемпионата набрал 37 (12+25) очков.
Мэттьюс набрал очки в 16 матчах кряду. Это третий результат в истории «Торонто»
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
09:47
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:05
-
06:29
-
06:10
-
05:47
-
03:47
-
01:53
-
01:02
- 21 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:36
-
21:47
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00
-
16:14
-
15:55
-
15:25
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам