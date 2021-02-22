Игроки «Бостона» перед матчем под открытым небом появились в костюмах в стиле 90-х

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.



Перед игрой на открытом воздухе игроки «Брюинз» прибыли на стадион в костюмах 90-х годов прошлого столетия, сообщается на официальной странице «Бостона» в «Твиттере». Хоккеисты использовали яркие неоновые спортивные костюмы, поясные рюкзаки, разноцветные кепки и футболки из фильма «Могучие утки» про детскую хоккейную команду.

Напомним, в составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк и ещё по разу забили Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи. В составе гостей отличились Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк.



После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке.