Кэссиди: думал, матч на озере будет малорезультативным, но лёд был прекрасного качества

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями от встречи с «Филадельфией Флайерз», прошедшей под открытым небом на льду озера Тахо.
«Возможно, это было самое яркое впечатление от вечера. Даже не счёт, а вот этот самый выход на лёд перед вторым периодом. Горы, деревья, озеро, закат — это был идеальный вид. Похоже, ребят он тоже вдохновил.
Понятно, что мы всегда ждём ударной игры от лидеров: Пасты, Марша (Давида Пастрняка, Брэд Маршана. — Прим. „Чемпионата“), Бержерона, но сегодня каждое звено проявило себя. Чарли Койл забил впервые за долгое время, Трент Фредерик и вовсе забросил свою первую шайбу в НХЛ. Второй период у нас получился практически идеальным: мы провели минимум времени в своей зоне. Кстати, лично я ожидал, что матч будет малорезультативным, как это часто бывает на открытом воздухе, но лёд был прекрасного качества и позволял играть в созидательный хоккей», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.
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