Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кэссиди: думал, матч на озере будет малорезультативным, но лёд был прекрасного качества

Кэссиди: думал, матч на озере будет малорезультативным, но лёд был прекрасного качества
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился впечатлениями от встречи с «Филадельфией Флайерз», прошедшей под открытым небом на льду озера Тахо.

«Возможно, это было самое яркое впечатление от вечера. Даже не счёт, а вот этот самый выход на лёд перед вторым периодом. Горы, деревья, озеро, закат — это был идеальный вид. Похоже, ребят он тоже вдохновил.

Понятно, что мы всегда ждём ударной игры от лидеров: Пасты, Марша (Давида Пастрняка, Брэд Маршана. — Прим. „Чемпионата“), Бержерона, но сегодня каждое звено проявило себя. Чарли Койл забил впервые за долгое время, Трент Фредерик и вовсе забросил свою первую шайбу в НХЛ. Второй период у нас получился практически идеальным: мы провели минимум времени в своей зоне. Кстати, лично я ожидал, что матч будет малорезультативным, как это часто бывает на открытом воздухе, но лёд был прекрасного качества и позволял играть в созидательный хоккей», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10 голами, Проворов набрал одно очко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021