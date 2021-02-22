Фредерик: солнце светило прямо в лицо. Маршан точно ничего не видел во время первого гола

Нападающий «Бостон Брюинз» Трент Фредерик прокомментировал первый гол команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (7:3), который прошёл у озера Тахо. Давид Пастрняк забросил шайбу на 1-й минуте после передачи Брэда Маршана.



«Я сам нередко оказывался на левом фланге в первом периоде и могу вам ответственно заявить: Маршан практически ничего не видел, делая передачу Пасте (Давид Пастрняк. — Прим. «Чемпионата»).



Солнце светило прямо в лицо», — приводит слова Фредерика официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.