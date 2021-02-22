Пастрняк — о костюмах в стиле 90-х: сейчас мало шансов объединиться для событий вне льда

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился впечатлениями от встречи с «Филадельфией Флайерз», прошедшей под открытым небом на льду озера Тахо, а также прокомментировал прибытие на матч в костюмах в стиле 90-х.

«Мы потратили немало времени на поиск и заказ всей этой одежды. В этом году не так много шансов объединиться для какого-то события вне льда, а тут, на выезде, для этого было удачное время и удачное место.

У меня особое отношение к этому городу. Я был там задрафтован, там же забросил свою первую шайбу в НХЛ… Так что, да, я люблю Филадельфию!

Хочется поблагодарить людей, которые готовили лёд. Думаю, для них это был серьёзный вызов, но они сделали всё, чтобы мы показали красивый, результативный хоккей. Это был необычный и прекрасный опыт, который мы никогда уже не забудем", — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ на русском языке.