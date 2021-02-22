Пастрняк — о костюмах в стиле 90-х: сейчас мало шансов объединиться для событий вне льда

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился впечатлениями от встречи с «Филадельфией Флайерз», прошедшей под открытым небом на льду озера Тахо, а также прокомментировал прибытие на матч в костюмах в стиле 90-х.
«Мы потратили немало времени на поиск и заказ всей этой одежды. В этом году не так много шансов объединиться для какого-то события вне льда, а тут, на выезде, для этого было удачное время и удачное место.
У меня особое отношение к этому городу. Я был там задрафтован, там же забросил свою первую шайбу в НХЛ… Так что, да, я люблю Филадельфию!
Хочется поблагодарить людей, которые готовили лёд. Думаю, для них это был серьёзный вызов, но они сделали всё, чтобы мы показали красивый, результативный хоккей. Это был необычный и прекрасный опыт, который мы никогда уже не забудем", — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 22 февраля 2021
-
11:16
-
10:54
-
10:35
-
10:11
-
09:47
-
09:33
-
09:15
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:05
-
06:29
-
06:10
-
05:47
-
03:47
-
01:53
-
01:02
- 21 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:36
-
21:47
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00