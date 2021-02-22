Житник: Кросби стартовал в НХЛ плаксиво

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о выступлении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



«Кросби провёл тысячный матч в НХЛ? Два-три сезона мне довелось поиграть против Кросби — я завершал карьеру, а он только начинал. Честно скажу, первое время казалось, что вокруг него слишком много дифирамбов. Стартовал он в НХЛ, скажем так, плаксиво, были симуляции, жалобы арбитрам и так далее, чем многих коллег раздражал. Лично мне играть против него было не так сложно, как против других элитных центров того времени — Петера Форсберга или Сергея Фёдорова, которые могли физически продавить и подавить.



Но надо отдать Кросби должное. С каждым сезоном он прибавлял — в характере, в поведении, в лидерских качествах, в понимании игры, в силовой борьбе. Стал очень комплексным игроком: с пасом, броском, большинством-меньшинством, отработкой в обороне и так далее. Кубки Стэнли «Питтсбурга» и золотые Олимпиады Канады — во многом его заслуга. Большая звезда.



Почему Евгений Малкин в «Питтсбурге» уходит в тень Кросби? Не спешил бы с таким выводом. Может быть, какой-то застой, если судить по статистике, в карьере Малкина намечается, но нужно понимать, что опытные и габаритные игроки тяжелее вкатываются в сезон, чем молодые и лёгкие.



Как говорится, советовать мастеру — только вредить. У Евгения есть и талант, и опыт, мне кажется, что эмоциональный юбилей Кросби даст Малкину импульс и перезагрузит карьеру. Матчей 200-300 у дуэта ещё есть, чтобы замахнуться на новый кубок», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.

Малкин: Кросби больше не Малыш Сид. Он старик