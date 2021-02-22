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Рейтинг тренеров КХЛ: Лямся — новый лидер, Крикунов поднялся в тройку лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: Лямся — новый лидер, Крикунов поднялся в тройку лучших
Хоккей / КХЛ 0
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем рейтинге.

Турнирная таблица КХЛ

1 (4). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

2 (5). Андрей Скабелка («Локомотив»)

3 (8). Владимир Крикунов («Динамо» М)

4 (3). Игорь Никитин (ЦСКА)

5 (1). Илья Воробьёв («Металлург»)

6 (2). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

7 (7). Боб Хартли («Авангард»)

8 (6). Валерий Брагин (СКА)

9 (10). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

10 (11). Андрей Разин («Северсталь»)

11 (9). Дэвид Немировски («Торпедо»)

12 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

13 (17). Олег Знарок («Спартак»)

14 (13). Юрий Михайлис («Барыс»)

15 (12). Билл Питерс («Автомобилист»)

16 (14). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

17 (15). Михаил Кравец («Витязь»)

18 (18). Сергей Светлов («Амур»)

19 (19). Николай Заварухин («Сибирь»)

20 (23). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)

21 (22). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

22 (20). Петерис Скудра («Динамо» Р)

23 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

«Салават» решил сохранить финского тренера. Каких шагов ждут от Лямся в новом сезоне?
Важно сохранить ведущее финское трио, второго центра Кадейкина и сделать ещё много всего.
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