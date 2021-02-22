Клим Костин признан лучшим новичком недели КХЛ второй раз подряд

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 22-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере был признан Иван Федотов («Трактор»), одержавший две победы в двух матчах недели с «Металлургом» и ЦСКА. По воротам Федотова был нанесён 81 бросок (в среднем 40,5 за одну встречу), из которых он отразил 95,06%. Коэффициент надёжности составил 1,98. Впервые Федотов признавался лучшим на 22-й неделе сезона-2019/2020.

Лучшим защитником впервые в карьере был признан Андрей Сергеев («Динамо» Мск), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. Сергеев набрал 6 (2+4) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4». Российский защитник нанёс 7 бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приёма, заблокировал три броска и заработал два удаления для своей команды.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере был признан Стефан Да Коста («Ак Барс»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Да Коста нанёс 13 бросков по воротам соперников, совершил три силовых приёма, заблокировал два броска.

Лучшим новичком недели вторую неделю подряд был признан Клим Костин («Авангард»), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели. Нападающий забросил одну шайбу, которая стала победной во встрече с «Торпедо». Также на его счету 10 бросков по воротам, 17 силовых приёмов и два заблокированных броска. Среднее игровое время составило 19 минут и 22 секунды.