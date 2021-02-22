Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пастрняк, Дюбуа и Оши — звёзды дня в НХЛ

Пастрняк, Дюбуа и Оши — звёзды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ на официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3). Результативную передачу американец отдал на Александра Овечкина, после чего россиянин забросил победную шайбу.

Вторая звезда — форвард «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа, оформивший дубль и отдавший передачу во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). На счету канадца победный гол в овертайме. Кроме того эти очки стали для Дюбуа первыми в составе «Виннипега».

Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с тремя голами в матче с «Филадельфией Флайерз» (7:3). Он сделал хет-трик в 10-й раз в карьере.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10 голами, Проворов набрал одно очко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021