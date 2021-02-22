Пастрняк, Дюбуа и Оши — звёзды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.



Третьей звездой стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3). Результативную передачу американец отдал на Александра Овечкина, после чего россиянин забросил победную шайбу.



Вторая звезда — форвард «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа, оформивший дубль и отдавший передачу во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). На счету канадца победный гол в овертайме. Кроме того эти очки стали для Дюбуа первыми в составе «Виннипега».



Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с тремя голами в матче с «Филадельфией Флайерз» (7:3). Он сделал хет-трик в 10-й раз в карьере.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10 голами, Проворов набрал одно очко