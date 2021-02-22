Виньо — о счёте 3:7: мы играли уверенно, но во втором периоде провалили пару смен

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо подвёл итоги встречи с «Бостон Брюинз» (3:7).

«В первом периоде мы играли жёстко и уверенно, показывали умную игру. Однако во втором отрезке мы провалили несколько смен и предоставили хорошей сильной команде множество шансов забить. Они смотрелись гораздо увереннее нас. В первом и третьем отрезках ребята проделали хорошую работу, но второй период, к сожалению, оказался проваленным.

У нас не могли сыграть Клод Жиру, Трэвис Конекни, Скотт Лотон, Оскар Линдблум, Якуб Ворачек и Джастин Браун? Конечно, сегодня мы играли без действительно важных игроков, но мы были хорошей командой. И в первом периоде мы навязали борьбу и играли умно и жёстко. Жаль, что во втором отрезке несколько смен ушли из-под нашего контроля.

«Бостон»? У них очень хорошая команда. Во втором периоде у них было очень много возможностей для взятия ворот, и эта команда умеет реализовывать свои моменты. У нас тоже были шансы, но, к сожалению, мы не смогли сыграть на высоком уровне все 60 минут", — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ на русском языке.